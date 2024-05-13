美炒作中國產能過剩　華批評自相矛盾

中美21世紀20年代強化氣候行動工作組會議日前在美國首都華盛頓舉行，有美國官員透露，美方在會上提到中國產能過剩問題。在北京，中國外交部發言人汪文斌周一（13日）批評，美方一邊表示願與中方加強應對氣候變化合作，一邊大肆炒作所謂「中國新能源產能過剩」。

汪文斌稱，美方借炒作「中國新能源產能過剩」，揚言將對中國電動車、太陽能產品等加徵高額關稅，這種自相矛盾的做法不僅同中美元首三藩市會晤達成的合作應對氣候危機共識背道而馳，也將損害世界經濟綠色轉型，破壞全球應對氣候變化的努力。中方敦促美方，不要一邊修路，一邊挖坑，切實為中美氣變合作和全球綠色轉型創造有利條件。

另針對台灣至今仍未收到今年世界衞生大會的邀請，民進黨當局稱將導致國際防疫體系出現缺口。汪文斌同日在記者會表示，台灣在未經大陸同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衞大會。他指出，民進黨當局和個別國家蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加包括世衞大會在內的聯合國系統多邊論壇，誤導國際輿論，挑戰國際社會一個中國的共識，這種踐踏國際法和國際關係基本準則、開歷史倒車的行徑絕不會得逞。