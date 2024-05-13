業主疑購鹹水樓鋼筋銹蝕　政府部門將檢測

海南省儋州市海花島有小區業主反映，發現交付了4年的商品房地下停車場存在立柱開裂、水泥脫落、鋼筋嚴重銹蝕等問題，懷疑承建方違規使用海沙建樓（俗稱鹹水樓），擔心帶來安全隱患。儋州市住房和城鄉建設局周日（12日）通報，已組織專家組到現場檢查，並將委託第三方權威檢測機構檢測。

在廣東深圳工作的余先生購買了海花島木棉園小區一套精裝房，價值98萬元人民幣（約108萬港元）。他表示，該處大部分買家都是各地來海南過冬的中老年人，冬天入住率估計有20%至30%，夏天人會少一些。該小區共有19幢住宅，當中逾10幢於2020年已交樓，還有多幢目前處於停工狀態。余先生今年3月找來多家檢測機構對地下停車場部分承重牆和柱採樣檢測，結果顯示11件混凝土抗壓強度測試樣本中9件不合格，其餘2件因採樣時粉碎未驗。

儋州市住房和城鄉建設局在通報中表示，針對網民反映海花島木棉園小區地下停車場中存在混凝土保護層脫落、鋼筋銹蝕等現象，該局高度重視，將根據檢測結果組織相關專家論證，制訂科學有效的處置方案，妥善解決問題。海花島項目位於儋州市白馬井鎮濱海新區，由3個獨立的離岸式島嶼組成，項目中1號島為國際級大型綜合旅遊服務區，2號和3號島為居住區，余先生所買的木棉園位於3號島。