台北市長周三起訪日4天　將晤東京都知事

台灣台北市長蔣萬安接受東京都知事小池百合子邀請，周三（15日）起將出訪日本4天，參加2024 SusHi Tech市長論壇。蔣萬安周一（13日）表示，訪日主要是參加永續科技城市峰會，也會以論壇形式和很多城市首長見面，另晤自民黨青年局、日本國會議員等好友，並參觀東京巨蛋體育館作經驗交流。

台北市政府表示，訪問團周三行將拜會日本自民黨青年局，蔣萬安除了回訪，也將探討市政府成立青年局後與自民黨青年局的交流機制。當晚2024 SusHi Tech聯合晚宴中，他將與來自世界各大城市的市長會面，包括洛杉磯、首爾、馬尼拉等姐妹市代表。蔣萬安周四（16日）將參加論壇，向逾40名各國市長發表以安全城市建設為主題的演說，同日下午拜會小池百合子，預計將就安全、運動與未來之都三大願景探討未來合作方向，並訪問東京中華學校和東京都議會。

訪問團周五（17日）將與日華議員懇談會舉行早餐會，期待藉此搭橋促成台北與更多日本城市的交流可能，當晚將由東京巨蛋社長引導參觀該場館，希望透過此行借鑑促進台北大巨蛋持續進步。訪問團周六（18日）將參加東京晴空塔下的台灣祭活動，該活動首度與台北寧夏夜市合作，台北市政府希望幫助宣傳，吸引更多國際遊客。