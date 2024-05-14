帶少女開房後被控強姦　男子翻供獲改輕判

河南省駐馬店市一名男子去年與一名未成年少女到酒店開房，事發後涉嫌強姦被刑事拘留，一審判決強姦罪成，判處4年有期徒刑。他不服上訴，近日經二審判決，因行為構成強姦罪但有犯罪中止行為，撤銷一審判決內容，被判2年半有期徒刑。

內媒周日（12日）報道，男子魏某去年6月初通過交友應用程式「他趣」認識16歲少女小雨（化名）。他其後得知小雨到駐馬店市，當晚約對方見面並帶她到酒店，強行與她發生性關係。該市驛城區人民法院一審中，魏某辨護人提出，警方訊問過程涉嫌指供等違法取證，應予以排除。決院認為，偵查人員訊問過程有打斷、訓斥魏某、部分紀錄與魏某供述內容不一致等情況，但魏某供述其違背小雨意志與其發生性關係的紀錄內容客觀證實，與小雨陳述相互印證，故未有採納上述意見。

駐馬店市中級人民法院二審中，魏某翻供稱，事發當晚小雨說疼並用手推阻，他稍後便起身離開；又指兩人相識的「他趣」為約炮應用程式，女方見面前已有明確性意圖。法院認為，魏某的翻供與其偵查階段的供述及小雨陳述不符，且無正當理由，亦不能作出合理解釋。且「他趣」為正規交友應用程式，從兩人聊天紀錄可知，小雨當晚未有明確與魏某發生性關係的意圖。法院見其有犯罪中止行為，依法應減輕處罰，故作上述判決。