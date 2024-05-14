大熊貓保護研究中心前副主任受查　北航大學前副校被控

最高人民檢察院周一（13日）發布消息，北京航空航天大學前黨委常委、副校長張廣涉嫌受賄案，國家監察委員會已完成調查，由江西省南昌市人民檢察院審查起訴，近日已向南昌市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，張廣利用擔任北京航空航天大學校團委書記、繼續教育學院院長、校長助理，北京北航資產經營有限公司黨委書記、董事長、總經理，北京航空航天大學黨委常委、副校長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。張廣於1973年10月出生，是黑龍江伊春人，2019年1月任北京航空航天大學黨委常委、副校長。他去年8月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，今年1月被開除黨籍及公職，翌月被捕。

中紀委同日通報，國家林業和草原局中國大熊貓保護研究中心前副主任張海清涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐自然資源部紀檢監察組紀律審查和四川省阿壩藏族羌族自治州監察委員會監察調查。中國廣核集團有限公司前黨委常委、副總經理譚建生亦涉嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和廣東省深圳市監委紀律審查和監察調查。