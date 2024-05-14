遊戲公司總經理遭跨區抓捕　指定居住期間死亡

北京一名47歲遊戲公司資深程式員早前捲入網絡賭博案，遭跨區抓捕後，上月3日在內蒙古「指定居住」期間死亡。內媒周日（12日）報道，家屬向警方詢問程式員死因，並質疑既然是指定居所監視居住，為何警方保證不了死活。

優友互動（北京）科技有限公司14名員工因涉嫌開設賭場罪，去年11月被呼倫貝爾市新巴爾虎左旗公安局拘留，上述程式員邢燕軍是公司總經理，他們之後被羈押至呼倫貝爾市新左旗看守所，其中12人被指定居所監視居住。邢燕軍死亡後，家屬並未在第一時間接到公安機關通知，而是在當天傍晚通過各種途徑打聽到死訊。哥哥邢躍軍表示，上月1日見到弟弟時並無異樣，警方答覆稱該案已由市局和市檢察院負責，自己說了並不算，只負責聯絡家屬並溝通匯報。

邢燕軍家屬對警方辦案程序提出多項質疑，包括呼倫貝爾對本案有沒有管轄權，因優友互動公司註冊地在北京，邢燕軍戶籍地和經常居住地也是北京，公司在呼倫貝爾沒開展過業務。目前邢燕軍的屍檢已完成，新左旗公安局值班人員向內媒僅稱，有關案情及採訪事宜需要領導處理。