在京晤韓外長　王毅促謹慎處理涉台問題

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周一（13日）在北京釣魚台國賓館會見到訪的南韓外交部長趙兌烈，討論高層交流、經貿合作等雙邊關係，以及北韓問題、區域和國際局勢。王毅敦促韓方妥善謹慎處理涉台問題，二人也同意繼續就將在南韓首爾舉行的中日韓領導人會議合作。

王毅表示，中韓關係近來面臨困難和挑戰，這不符合雙方共同利益，也不是中方願意看到的，希望韓方與中方一道，堅守兩國建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅定互利合作目標，排除干擾，相向而行，合力推動中韓關係健康穩定發展。他指出，中韓之間沒有根本利害衝突，希望韓方恪守一中原則，妥善謹慎處理涉台問題。中韓應深化互利合作，共同反對貿易保護主義，維護國際自由貿易體系，保障產供鏈穩定暢通。

南韓外交部聲明指，趙兌烈強調即使有難關，韓中也要管控好分歧，繼續保持良好合作動能，加強各層級的策略溝通與交流十分重要。他邀請王毅訪韓，王毅表示將在雙方方便的時候訪問南韓。另外，趙兌烈對北韓持續發起挑釁表示擔憂，呼籲中方為實現朝鮮半島和平穩定及北韓無核化發揮建設性作用。王毅重申，中方的朝鮮半島問題立場是一貫，將繼續為解決半島問題發揮建設性作用。

二人還同意為加強穩控供應鏈等持續合作，趙兌烈呼籲中方協助在華韓企解難紓困，營造有利的投資環境。另外，雙方也商討了烏克蘭及中東局勢、中美關係等地區及全球議題。