4都市長出席賴清德就職禮　桃園市長冀不分藍綠

台灣候任總統賴清德將於下周一（20日）就職，除先前表態會出席就職禮的國民黨籍台中市長盧秀燕外，國民黨籍桃園市長張善政亦確定準備出席。自此6都市長除台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜未確定出席外，其餘4人均出席。國民黨籍立法院長韓國瑜亦將出席就職禮，並授予賴清德及其副手蕭美琴印信。

張善政周二（14日）表示，他在擔任行政院副院長及院長期間，與時任台南市長的賴清德配合，從登革熱到台南大地震，兩人關係如難兄難弟，如今兩人中央、地方角色互換，他很希望帶着「不分藍綠、好好做事」的精神去祝賀，也代表所有桃園市民給賴清德祝福，希望中央能支持桃園未來諸多建設。侯友宜同日表示，總統選舉結束後已第一時間致電賴清德祝賀，自己將參加下周四（23日）新內閣的第一次會議。蔣萬安周一（13日）則鬆口，會調整市政行程，若可以也會出席典禮。

另外，現任總統府副秘書長黃重諺將轉任國安會諮委，傳出副秘書長一職將由民進黨前立委何志偉接任。民進黨立委林楚茵周二表示，有關總統府人事權由賴清德決定，布局都是經過思考，適才適所、適任適用。