審判長微信接受上級指揮審案　法院稱符合規定

青海省海西州天峻縣人民法院近日重新審理一宗涉嫌尋釁滋事案期間，該法院院長與案件原二審審判長利用微信群組實時指揮審判長怎樣說話。海西州中級人民法院周一（13日）通報事件，稱該法院派員指導下級法院審判工作符合規定，但存在監管措施不規範的情形。

這宗案件發生於2020年11月，天峻縣法院翌年一審認定索某等12名被告尋釁滋事罪成，海西中院去年二審裁定撤銷原判、發回重審。一張疑似庭審現場的照片顯示，上周六（11日）該案庭審期間，審判長的電腦屏幕出現一個微信聊天群視窗，其中名為「樊某某院長」的人稱「不用跟他商量」，名為「哈斯庭長」的人則說「打斷」、「硬氣點」。官方資料顯示，上述院長和庭長分別為天峻縣法院黨組書記、院長，以及海西中院刑事審判庭庭長。

案中被告的辯護律師周日（12日）晚對內媒稱，前一日開庭約一小時後，審判長突然宣布休庭，隨即與合議庭其他成員離開法庭。之後律師無意間發現海西中院庭長和天峻縣法院院長利用微信群實時遙控指揮庭審，將情況反映至青海省檢察院和青海省高院。律師稱，周日凌晨接到法院通知，原定當天進行的庭審已取消，關於案件的管轄問題，天峻縣人民法院正在請示。

海西中院周一通報，辯護律師在休庭期間不遵守法庭紀律，擅自進入審判區使用手機拍攝合議庭成員電腦屏幕登錄的個人微信介面，不聽法院工作人員制止，並推倒法院工作人員，嚴重擾亂人民法院正常工作秩序。辯護律師拍照後，被告家屬將照片配文發布在社交網上，經媒體轉發引發輿情，干擾訴訟活動正常進行。