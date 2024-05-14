傳美周二對華貨徵新關稅　電動車稅率增至100%

美國傳媒周一（13日）指，美國總統拜登最快周二（14日）宣布對中國的電動汽車、半導髒、電池、太陽能電池、鋼鐵和鋁徵收新關稅，電動車關稅將由目前的25%大幅增至100%。

白宮國家安全顧問沙利文周一表示，美國總統拜登和整個行政當局都憂慮中國損害美國工人和企業的不公平行為、產能過剩問題、一系列非市場政策的方式，以及扭曲戰略領域的做法。他指出，中國決心主導電動車市場，電動車主要在中國製造，就業機會也主要在中國，上屆美國政府滿足於袖手旁觀，讓中國搶走相關工作，但拜登政府不會讓這種情況發生。他認為向新技術轉型的公司應該以相當的工資，在相同社區的相同工廠進行重組、重啟和重新招聘，現有的工會工人應該首先獲得這些工作。

同日，美國財政部長耶倫解釋美方對中國產能過剩採取的任何行動都是有針對性的，而不是廣泛的，並承認中國可能會對此有重大反應。她又稱，拜登希望保護相關投資，這些領域完全依賴中國是不可接受的，因為中國提供了大量補貼，而且不按規則行事。