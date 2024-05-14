內地上月增322宗新冠重症及14死　未發現KP.2變異株

世界衞生組織本月初將新冠變異株KP.2亞變種列為監測中變異株，KP.2是JN.1的後代譜系，而JN.1是全球主要變異株，該組織將繼續密切監測病毒的演變。據中國疾控中心最新發表的報告，內地上月新增322宗新冠重症，14名患者死亡，並未發現KP.2變異株的個案。

上周五（10日）發布的全國新冠病毒感染疫情情況顯示，上月內地共報送11,299宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株。主要流行株前三位分別為JN.1、JN.1.4和JN.1.16。南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞周一（13日）表示，考慮感染過的人群已有一定的抗體水平和免疫屏障，所以即使有新的變異株，感染後仍主要是輕症和無症狀。他又指，出現新的變異株提示新冠病毒並未消失，且仍在變異，從臨床上看現在的變異株雖增加了傳播優勢，但感染者臨床症狀和以前的毒株沒區別，致病性也未見明顯增加，重症率應不會增加。

趙衞稱，從臨床觀察看，KP.2仍然和其他Omicron突變株一樣，傳染性極強，但致病性較弱，目前對於老年人和免疫力低下人群可能引發重症病例。他提醒，病毒未來變異仍有可能出現更有傳播優勢的毒株，甚至不排除出現致病力強的毒株，要持續監測病毒變化、研發更安全有效的疫苗。