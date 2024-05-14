動物園小熊貓斷趾　袋鼠瘦弱無法站立惹關注

繼安徽阜陽野生動物園被揭環境惡劣，20隻東北虎、2隻非洲獅、3隻長頸鹿等珍貴野生動物死亡後，湖南長沙生態動物園周二（14日）亦被發現動物情況堪憂，其中有小熊貓缺了腳趾，更有袋鼠瘦骨嶙峋、無法站立。工作人員回應稱，受傷可能是打架造成，瘦弱並非因不餵食，強調園區內專業的獸醫院會對動物的營養健康做專業的評估檢查。

網傳畫面顯示，長沙生態動物園一隻小熊貓的右前爪缺了一根腳趾，行走時右前爪會不時抬起，其他小熊貓都躺着一動不動；另有一隻袋鼠幾次嘗試站立失敗，另一隻袋鼠行走緩慢，且體形瘦削。拍攝者稱已向動物園反映，工作人員記錄了小動物的問題，並向領導反映。工作人員表示，袋鼠瘦小有很多原因，提到該園兼有動物救助功能，很多動物是從其他地方救過來，因場地有限有時會把受傷、獲救動物和其他動物安置在一起。

至於阜陽野生動物園的問題，內地當局已成立調查組全面調查。中國生物多樣性保護與綠色發展基金會工作人員發布東北虎屍體的影像，顯示有10隻成年虎10隻幼崽死亡。基金會曾曝光該動物園所屬公司未取得東北虎人工繁育許可資格，有安徽省林業局的公開答覆可以證實。