司機試駕出車禍2死1傷　家屬與銷售店爆爭執

陝西省西安市高新技術產業開發區周日（12日）有電動車撞電動三輪車，造成祖孫三人兩死一傷，涉事電動車司機已被警方拘留。據指該司機是試駕客人，事發時車上還有汽車銷售店的安全人員。網傳肇事電動車當時超速逾一倍，事發後死者家屬與店方在醫院因繳費問題爭執，周一（13日）有人在涉事汽車銷售店外拉起寫上「還我父母生命」的白底黑字橫額，並擺放巨型花牌。

死者親屬張先生稱，他的姑母和姑丈周日下午帶孫女去公園玩，當三人乘電動三輪車到案發現場時，被一輛比亞迪電動車撞倒。死者夫婦的女婿表示，岳父與岳母送院後搶救無效身亡，其女兒雖救回，但狀態不太好，電動三輪車司機張某某亦幸存。據指，事發路段限制時速50公里，網傳肇事電動車當時以時速120公里行駛。

事發後，比亞迪西安新景騰飛4S店工作人員曾到醫院，但遲遲未為死傷者繳費，更與死者家屬在醫院內爭執。張先生稱，其姑丈搶救無效身亡後需要開死亡證明，「但是沒人交錢」，家屬只好自行繳納逾萬元人民幣搶救費。家屬認為汽車銷售店無法逃避事件責任，應承擔搶救和治療費用。該店副店長李經理稱，與死傷者家屬沒溝通好，令對方覺得該店在拖時間，強調該店將支付相關醫療費和喪葬費，其他費用繼續和家屬協商。