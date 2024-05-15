教育規範管理負面清單公布　禁阻學生休息縱容欺凌

教育部周二（14日）發布通知，將開展基礎教育「規範管理年」行動，針對基礎教育，從安全底線失守、日常管理失序、師德師風失範3方面重點規範整治，並詳細列出12項基礎教育規範管理負面清單。當中包括以各種方式擠佔學生課間10分鐘休息、教師漠視縱容學生欺凌行為、義務教育階段學校組織以選拔生源為目的的各類考試等。

基礎教育規範管理負面清單包括嚴禁出現分裂國家、歪曲歷史、美化侵略等錯誤言行；嚴禁校園安全排查整改形式主義，發生重大事故後瞞報謊報、處置不當；嚴禁教師歧視弱勢群體學生，對學生實施體罰等；嚴禁校園內發生以強凌弱等學生欺凌行為；嚴禁以升學率或考試成績對學校進行考核排名、下達升學指標；嚴禁採用各類競賽證書、社會培訓成績、考級證明等作為招生依據；嚴禁學校利用節假日、寒暑假組織學生集體補課；嚴禁違反國家規定的學生睡眠時間安排學生作息；嚴禁違反國家課程方案規定；嚴禁布置重複性和懲罰性作業；嚴禁強迫、誘導學生通過指定渠道購買教輔材料等；嚴禁學校違反收費管理規定。

教育部要求各地即日起啟動實施，完善細化好負面清單，全面自查整改，還將通過跨市縣交叉調研、責任督學進校、專業力量視導等方式，進一步推動落實規範管理要求。教育部將適時開展評估，反饋和通報存在的問題，另將建立監督曝光機制和聲譽評價制度。