女直播推銷汽車露底　品牌經營商擦邊宣傳惹議

內地捷途汽車品牌旗下經營商近日在其官方抖音帳號發布宣傳影片，女主播在介紹汽車時身穿迷你裙，彎腰露底褲數秒，語言中又帶有暗示、挑逗等色情擦邊內容，引發爭議。捷途汽車尚未詳細回覆事件，涉事銷售店帳號至今仍正常營運。

相關直播錄影片段顯示，女主播站在車的後排彎腰探向前排座椅，此時鏡頭兩次對準她的裙底和腿部。女主播也與直播間網民互動，說了「你們控我7秒」、「大哥7秒結束了」等帶有低俗暗示的話語。在該帳號最新幾條影片評論區，網民還在討論前幾天的直播細節，而帳號營運者也沒有避諱，多次就話題回覆網民。發布影片的帳號認證資訊為「寧夏寧達捷瑞汽車銷售服務有限公司官方帳號」，捷途汽車官方客服證實涉事門店為旗下經營商。

抖音平台一直重點打擊汽車銷售主播打色情擦邊球的行為，前年曾發布《嚴厲懲治汽車行業「擦邊」營銷問題的治理公告》。公告指出，部分汽車銷售主播以「香車美女」為噱頭，在直播間打低俗擦邊球吸引流量，嚴重破壞汽車直播生態健康。平台可給予違規者警告停播、回收直播權限及凍結權益等處罰。