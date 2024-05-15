中國汶萊外長會談　願深化合作內涵

中共中央政治局委員兼外長王毅周二（14日）在北京同汶萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。王毅表示在兩國元首引領下，兩國關係保持穩定發展勢頭，各領域合作取得豐碩成果，致力於建設大小國家平等相待、互利共贏的典範。中方願同汶方一道，以兩國元首重要共識為遵循，深化合作內涵、拓展合作領域，樹立共建中文命運共同體的長遠目標，推動兩國戰略合作夥伴關係邁上新台階。

王毅指，中國正在構建新發展格局，大力推進中國式現代化。中國的發展振興有強大內生動力和必然歷史邏輯，將為包括汶萊在內的周邊國家帶來新的機遇。中方積極支持汶萊推進經濟多元化，願進一步挖掘在數碼經濟、綠色發展、衞生健康等新興領域合作潛力，培育新的增長點，打造更多合作亮點。中方願同東盟國家繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，爭取早日達成行之有效、富有實質內涵的南海行為準則。

艾瑞萬表示中國是汶萊的好朋友，兩國合作有深厚基礎，面臨新的機遇。汶方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。期待同中方保持高層交往，密切經貿、農業、教育、人工智能、大數據等領域合作，推動兩國關係取得更大發展。汶方堅信中國發展強大是不可阻擋的歷史進程，對中國經濟充滿信心，期待並相信中國的發展將帶動地區國家共同發展，高度讚賞中國在中東等熱點問題上堅持原則、促進和解合作、維護公平正義，期待中國在國際地區事務中發揮更大影響力和領導力。