內地沿海省份今起　實施外國旅遊團坐郵輪入境免簽

國家移民管理局周三（15日）舉行記者會，宣布即日起在沿海省份，全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策。乘坐郵輪來華並經由境內旅行社組織接待的2人或以上外國旅遊團，可從內地沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留15天。免簽入境口岸包括國家設於天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等地的13個郵輪口岸。

外國人管理司司長毛旭宣布，為進一步促進便利外籍人員來華旅遊，推動中國郵輪經濟集約發展，服務國家高水平對外開放，經商外交部、國家發展和改革委員會、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、海關總署，並報國務院批准，國家移民管理局決定在沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策。旅遊團須隨同一郵輪前往下一港，直至本次郵輪出境，活動範圍為沿海省區市和北京市。

當局為支持郵輪旅遊發展，決定將大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳、北海7個郵輪口岸新增為中國過境免簽政策適用口岸，方便符合相關過境免簽政策條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。該政策基於3點考慮，包括促進中國郵輪經濟和郵輪產業發展，促進中外人員交流交往，前期政策試點的成功經驗為政策全面推廣奠定了堅實基礎。