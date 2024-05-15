賴清德就職在即　大陸51艦機現台海戰備警巡

台灣候任總統賴清德下周一（20日）就職，兩岸局勢愈趨緊張。台國防部周三（15日）公布解放軍動態，截至當日上午6時的前24小時，偵獲軍機45架次，其中26架次逾越海峽中線及進入台西南空域，另有軍艦6艘次持續在台海周邊活動。這是兩個月來數量最多的一次，軍機最近距離台北不到40海里，示威意味濃厚。

台方公布偵獲的解放軍軍機中，有23架次為周二（14日）下午密集出海的蘇30、運8及無人機等各型主、輔戰機，其中15架次逾越中線及其延伸線進入台灣北部、中部及西南空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機艦及岸置導彈系統適切應對。台國防部發言人孫立方當日上午在記者會表示，任何突發重大狀況也會即時向全台民眾說明，強調台軍不是台海區域的麻煩製造者，任何挑釁舉動對於區域和平穩定都沒幫助。

此外，大陸5艘海警船周二下午2時許再度駛至金門海域，台海巡署立即派出6艘巡防艇驅離。據統計，今次是本月大陸第5度編隊航入金門禁限水域，台海巡署要求陸方自我克制，立即中止不理性行為。