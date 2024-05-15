冷空氣強對流疊加　突發強風吹倒燈柱壓死途人

河南省淮河以北周二（14日）晚至周三（15日）早上出現大範圍強風天氣，其中新鄉、鄭州、許昌等局部地區風力達13級。南陽市鎮平縣周三有路邊燈柱被大風吹倒，一名騎單車經過的途人被壓中死亡。

燈柱壓中途人現場附近商戶稱，事發時風很大，事後多個部門到場。鎮平縣周三上午8時發布大風黃色預警，多地有8級左右大風，陣風9至10級。鎮平縣政府辦公室表示，事故調查和善後工作正在進行中。鄭州市氣象台周三下午1時許亦發布大風黃色預警信號，多間夜市燒烤店戶外座椅亦被吹散，用餐市民紛紛躲避，地鐵站捲閘被吹至變形，路旁多棵大樹連根拔起，有車輛受波及損毀。當地陣風達9至10級，局部陣風達11級，鞏義市山川站風力更達13級。鄭州市應急局指，大風造成的傷亡及災損仍在統計中。

河南省氣象局周三召開新聞發布會稱，受較強冷空氣南下，疊加強對流效應，周二晚上8時至周三上午8時，該省淮河以北大部分地區出現8至10級大風，安陽、鶴壁、濮陽局部地區伴有短時強降雨。省氣象台首席預報員徐文明分析，此次風力較強的原因是前期氣溫較高，有較強的不穩定能量；加上高空冷槽引導強冷空氣南下，地面冷鋒快速南壓，在河南造成大風並觸發對流，冷空氣大風和強對流大風疊加導致風力較強。

廣東省深圳市近日天氣放晴有風，有駕駛人士或途人在路上看到「雪花」飄散，有網民興奮稱好美好夢幻。據「深圳城管」公號表示，這些雪花般的飛絮其實是木棉科植物如木棉、美麗異木棉果實的一部分。對患有鼻炎、哮喘病等過敏體質的人，飛絮可能會造成刺激，引起呼吸道不適或者過敏反應。另雨天過後路上不時出現大蝸牛，當地媒體表示，該種蝸牛叫褐雲瑪瑙螺，俗稱非洲大蝸牛，並非本地物種，其黏液或糞便裏或帶有大量寄生蟲和病原菌，例如會導致腦膜炎等疾病的廣州管圓線蟲，因此提醒市民切勿接摸或食用。