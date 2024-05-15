菲漁船隊航向黃岩島示主權　華警告後果自負

菲律賓政客周三（15日）組織大型船隊，航向該國與中國有主權爭議的南海黃岩島方向，在公海向菲律賓漁民分發補給品並宣示主權，一艘菲律賓海岸防衞隊巡邏艇護航。船隊預告，下一階段目標是到達黃岩島附近向漁民發放補給品。中國外交部同日強調黃岩島是中國固有領土，警告相關責任和後果完全由菲方承擔。

由菲律賓公民行動黨組織的約200人，周三清晨分批登上5艘商業漁船和100艘小型螃蟹船，從北部港口出發黃岩島方向，聲稱舉行「和平與團結帆船賽」，船隊之後向漁民分發食物和燃料，並在海上放置超過10個橙色浮標，浮標上以菲律賓語寫上「西菲律賓海是我們的」字眼。船隊發言人聲稱向漁民分發補給品期間，海域附近無中國人存在，同時拒絕透露船隊當時確切位置，僅表示漁船距離黃岩島仍然很遠。

美國史丹福大學智庫「海洋之光」負責人鮑威爾（Ray Powell）引述船舶自動識別系統（AIS）數據顯示，中國周二（14日）已在黃岩島周邊部署5艘海警船和6艘武裝漁船，並在約52海里外部署多達25艘武裝漁船。中國外交部發言人汪文斌周三指出，中方2016年就菲律賓小量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動作出善意安排，同時依法管理和監督。如果菲方濫用中方善意，侵犯中國領土主權和管轄權，中方將依法維權反制。