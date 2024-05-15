華對朝核問題發揮作用削弱　韓期望下降

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（13日）與到訪的南韓外長趙兌烈在北京舉行會談，趙兌烈周二（14日）在南韓駐華大使館會見韓媒駐華特派記者團，介紹會談成果。他提到，受地緣政治環境影響，中國在應對朝核問題上主動發揮的作用削弱，韓方對中方的期望值也有所降低。

趙兌烈表示，對於趨冷的中韓關係，現政府認為上屆政府對兩國關係定位有不準確之處並嘗試糾正，目前兩國謀求共同認識對打造雙邊關係可持續、堅實的基礎十分關鍵。至於兩國外交部會後發布內容有出入，他指出因互相了解相關問題的敏感性，像脫北者問題非常敏感，公開討論具體內容不妥。他同日在北京召開駐華使節工作會議，了解中韓地方政府間的交流合作現狀，並探討為發展兩國關係擴大總部與駐華公館之間的合作方案。

另外，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）亦於周一至周四（13日至16日）對中國進行正式訪問，周三（15日）與王毅舉行會談，開展第5次中巴外長戰略對話。會後記者會有記者問及，針對美國最近連續多次對華實施單邊制裁、加徵高額關稅，王毅強調單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪輾碎。

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