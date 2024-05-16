山海關為傳說人物孟姜女立碑　惹民眾質疑

孟姜女哭長城是中國四大民間傳說之一，而河北省秦皇島市山海關區近日設置了一塊寫有「 孟姜女哭倒長城處」的石碑，惹來民眾關注為何要為一個傳說中的人物立碑。山海關區周二（14日）解釋指，立碑的是為推廣孟姜女傳說相關文化，但承認不確定孟姜女是否存在。

山海關區旅遊和文化廣電局非遺科科長張洋稱，孟姜女哭長城經過上千年演變發展至今，代表了群眾心中美好的寓意。當地民眾大都對「孟姜女傳說」有着較為深厚的感情。近年，山海關區積極推動「孟姜女傳說」的宣傳工作。預計於下周日（19日）孟姜女文化保護成果展將開展，7月當地還計劃舉辦孟姜女文化研討會。據中國非物質文化遺產網顯示，2006年，「孟姜女傳說」首次列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，屬民間文學類。此後，連同秦皇島市山海關區文化館在內，共有4個單位申報「孟姜女傳說」，列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目。

四川省作家協會副主席、著名學者蔣藍則認為，在石碑上加上「相傳」二字更為妥當。同時，若能在石碑旁以刻字的方式介紹傳說流變，就能避免產生誤解。他指出，近年如哪吒、孫悟空等神話人物的出生地、所在地的時有爭論，有需要分清真實人物的誕生之地與文學人物誕生之地的區別。據中國著名史學家、民俗學家顧擷剛考證，孟姜女傳說原型見於《左傳》所記載的「杞梁妻哭夫」故事，故事在漢代發生了變化，背景改為秦代。