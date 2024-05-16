最高法下令執行死刑　日月山埋屍案主犯伏法

22年前的青海日月山埋屍案曾轟動一時，更翻拍成電影。案件經兩次審理，案中主謀馬成判處死刑。青海省海南藏族自治州中級人民法院周一（13日）遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，處決馬成，海南州人民檢察院依法派員臨場監督。

馬成團夥在西寧及湟中、互助等地網羅社會閒散人員入山淘金，金脈枯竭後，一干人等轉化成黑道組織，長期從事尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、搶劫、綁架、非法拘禁等違法活動。死者馬生珍是一名二手車買賣商人，於2002年被馬成為首的涉黑組織綁架殺害後，埋屍日月山的109國道路基。2019年，青海警方接獲針對馬成的黑惡組織舉報，同年將組織連根拔起，並尋回死者屍骸。

2020年10月，馬成被控組織領導黑社會性質組織、故意殺人、故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易、開設賭場、誣告陷害、重婚等罪罪成，被青海省海南州中級人民法院數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。馬成上訴後，青海省高級人民法院判決維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，兩次審判判決定罪準確、量刑適當，依法核准馬成死刑。青海省海南州中級人民法院在執行死刑前，安排馬成會見其近親屬。