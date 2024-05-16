電單車考場作弊一天速取駕照　駕駛學校多人落網

陝西省咸陽市乾縣有電單車駕駛證考點，近日被內媒揭發存在舞弊行為，並形成電單車駕照速成班作弊產業鏈，有人即使不懂駕駛，仍可在一天內順利拿到駕照。涉事駕駛學校已有多人落網，紀檢、督察部門正同步開展調查，對該案涉及的相關人員違法違紀問題將追責。

有主播在在網絡直播間號稱，陝西西安可以「四科全保」拿到電單車駕照。內媒記者據此在西安找到一間駕駛學校總校直營店，報名「一天四科保過班」，來到乾縣一個考點，工作人員重點講解如何尋找「作弊點」和「作弊線」，學員只要按照記號操作，再難都可輕鬆應對。遇上操作不熟練的考生，教練和監考人員會直接上手幫他們糾正錯誤；對於需報考人答題的科目一和科目四，監考人員則在考場化身為「槍手」，躲在監控鏡頭外助考生作答。最終逾10名從全國各地趕來的學員，在教練和監考人員幫助下迅速取得駕照。

乾縣公安局周三（15日）通報，已迅速成立調查組連夜開展工作，調閱涉事的乾縣銘瑞駕校電單車考場資料台帳、考場影片，依法查封考試場地和考試設備。該校法人代表任軍某、校長任喜某、教練韋政某、何智某涉嫌組織考試作弊罪已被刑拘，涉嫌冒充西安科建駕校招生人員的甘某某及其丈夫李某某亦被抓捕歸案。