疑醫療失誤青島女童輸液死亡　醫生停職

山東省青島市一名11歲女童去年因發燒在醫院接受輸液，期間症狀加重，但未獲醫生重視，翌日女童休克並死亡，死者家屬質疑醫生耽誤治療。衞健局周二（14日）表示，事件中一名醫生已停職，目前案件已經進入司法程序，需等醫療損害責任鑑定結果再作進一步處理。

女童父親魏永彤表示，去年11月19日，女兒因發燒症狀前往青島市城陽區人民醫院看兒科急症。值班醫生檢查後，診斷她患胃腸炎和感染發燒而開出輸液藥。由於女童症狀未減輕，醫生安排女童翌早上再照腹部超聲波。值班醫生翌日同樣診斷女童患胃腸炎和感染性發燒，再開了輸液藥。輸液後，女童因腹痛難忍打算前往另一家醫院，但途中已經休克，經搶救無效死亡。魏永彤於是報警，兩日後城陽區衞健局將其女兒屍體送檢。驗屍結果於本年１月公布，顯示死者患間質性肺炎、肺泡間隔增寬導致氣體交換障礙，從而引起急性心力衰竭，致呼吸循環衰竭死亡。

魏永彤表示，在兩天的輸液過程中，因女兒腹痛加劇，他分別要求兩名醫生查看，卻未獲理會。去年12月19日，案件已在青島市城陽區人民法院立案。今年3月，城陽區衞健局向魏永彤發出的處理意見書顯示，經調查，在患者第二日就診輸液時，「由於當時就診患者多，當班醫生未再親自查看患者情況，未謹慎關注」。