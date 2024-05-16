普京稱中俄關係不威脅他國　習近平指有利世界和平

俄羅斯總統普京周四（16日）展開為期兩天的訪華行程，當日早上與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行小範圍會談。習近平指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。普京則指，中俄關係是世界穩定的力量，不對其他國家構成威脅。

習近平會上表示，歡迎普京來華進行國事訪問，並祝賀對方正式開啟第5個總統任期，相信在其帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能取得新的更大成就。習近平指出，慶祝中俄建交75周年是貫穿今年兩國關係發展的主線，中俄關係已走過四分之三個世紀，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。這些年來，二人先後會面40餘次，保持密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。

習近平又指，今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。中方願始終與俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

普京表示，中俄友好關係不應被視為對任何其他國家的威脅，重要的是兩國關係不是臨時接觸，也不針對任何人。他又指，雙方在國際事務的合作是國際舞台上的主要穩定因素之一，共同捍衞基於多極現實和國際法的公平原則和民主世界秩序。