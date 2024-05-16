人妻境外遭色誘淪陷　與副縣長丈夫淪間諜判囚

國家安全部周四（16日）發布消息，國家安全機關曾公開一宗間諜案例，雲南省某省直機關工作人員、副高級工程師黃娟，在感情和金錢的雙重誘惑下喪失底線和原則，不僅自己被境外間諜情報機關人員拉攏策反，還將丈夫李宏偉拉下水，最終夫妻雙雙被判間諜罪成入獄。

黃娟前往境外知名大學讀碩士研究生期間，認識自稱海外投資政策研究學者的境外間諜徐某，收錢為對方回國探親時順便收集一些資料帶出境，但之後出車禍，徐某加大對她的感情拉攏，每天百倍殷勤照顧。交往中，徐某得知黃娟的丈夫李宏偉正在雲南某縣掛副縣長，提出請其丈夫幫忙搜集內部文件。黃娟將從李宏偉獲得的資料通過行李託運攜帶出境，賣給境外間諜情報機關人員，李宏偉為維繫夫妻感情睜一隻眼閉一隻眼。

黃娟畢業前夕，徐某向其公開自己境外間諜情報機關工作人員身份，還專門對她進行間諜培訓，並為其配備相機和偽裝加密軟件。黃娟與李宏偉合作，對涉密文件拍照後加密送出境。東窗事發後，國家安全機關2019年4月對黃娟和李宏偉採取刑事強制措施，黃娟翌年5月因犯間諜罪被判囚10年，剝奪政治權利10年；李宏偉因犯間諜罪被判囚3年，剝奪政治權利3年。