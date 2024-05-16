工行前副行長涉受賄　浙江省檢察院依法逮捕

最高人民檢察院周四（16日）指，中國工商銀行前黨委委員、副行長張紅力涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高檢指定管轄，浙江省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張紅力作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。

中央紀委國家監委網站上周四（9日）通報，張紅力嚴重違紀違法而開除黨籍。經查，張紅力官迷心竅，結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍；無償使用管理服務對象私人飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織公款宴請，公款旅遊；徇私錄用調整幹部，騙取博士學位，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮品，借用管理服務對象住房，違規使用公車、報銷個人費用，離職後違規任職；毫無紀法底線，利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張紅力1965年出生，歷任德意志投資銀行亞洲分行副董事長，董事總經理兼大中華區總裁，神華集團外部董事，黑龍江省省長金融經濟顧問，中國工商銀行黨委委員、副行長。2018年7月，張紅力辭去中國工商銀行副行長職務。