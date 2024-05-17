中俄元首舉行小範圍會晤　深入討論戰略問題

中國國家主席習近平周四（16日）晚在中南海跟俄羅斯總統普京舉行小範圍會晤。習近平在瀛台橋前迎接普京，兩國元首邊走邊談，習近平和普京臨水而坐，共品香茗，在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流。

習近平指出，當今世界面臨百年未有之大變局，進入新的動盪變革期；面對不斷演進的國際大變局、大亂局，中國始終保持戰略定力；中方願同俄羅斯以及其他國家一道，加強團結合作，引領全球治理正確方向，共同維護國際公平正義，促進世界和平和共同發展。

習近平闡述了中方一貫立場以及為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，指出解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。

普京講述俄方有關看法和立場，表示俄方讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場，歡迎中方為政治解決烏克蘭問題繼續發揮重要建設性作用；俄方致力於通過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通。

習近平同普京握手道別。普京感謝習近平熱情款待，表示每次同習近平會面晤談，都很愉快。他表示願同習近平繼續保持密切溝通，落實好達成的重要共識，確保俄中全面戰略協作夥伴關係深入發展。