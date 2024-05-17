美稱對華加徵關稅防損投資　IMF促合作解決爭端

美國白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）周四（16日）表示，對華加徵關稅是為了防止「中國衝擊」再出現，損害美國投資及經濟復甦。國際貨幣基金組織（IMF）則促請中美合作找出方案，解決加劇兩國貿易緊張局勢的根本問題。

美國日前宣布對中國電動車、太陽能電池、關鍵礦產等大幅加徵關稅，布雷納德在一個會庫活動上為相關措施辯護。她表示，中國某些行業的工業產能和出口規模太大，且按自己規則行事，可能損害美國以至其他國家的投資活力，破壞市場創新和競爭以及美國供應鏈彈性，強調美方從過去吸取教訓免受第二次「中國衝擊」。她又指，美國將與墨西哥合作，解決中國出口鋼鐵和汽車可能透過墨西哥流入的憂慮。

IMF發言人科扎克（Julie Kozack）周四在記者會上表示，美國日前宣布的對華貿易限制或扭曲貿易和投資、破壞供應鏈並引發報復行動，對於全球經濟代價可能非常高昂。她認為，維持開放的貿易體系比向中國商品徵收新的懲罰性關稅，對美國來說更有利。