立法院表決爆肢體衝突　國民黨團促賴清德道歉

台灣立法院「國會改革案五法」在新總統就職典禮前闖關三讀，朝野立委周五（17日）皆全面動員，表決大戰一早在議場外及議事廳內爆發史上最嚴重的肢體衝突。國民黨和民眾黨立委在議場內與民進黨立委互罵，國民黨團事後要求台灣候任總統賴清德為該黨立委的暴力行徑道歉，負起政治責任。

藍白立委提出的「國會改革案五法」早前已排入立法院院會議程，內容包括總統國情報告常態化、藐視國會罪、聽證權、調查權法制化、強化人事同意權及立法院正副院長投票記名制。議場門口周五上午爆發嚴重推擠衝突，藍委動員搶在上午7時送議案，與綠委發生推擠，議場內可見到藍白立委成功搶佔主席台，立委徐巧芯更在場內吹牧童笛，進到議場後藍綠立委隔着主席台互罵。

國民黨團給予民進黨團和賴清德最嚴厲的譴責，認為此次衝突顯示其新政府完全不尊重新民意、新立法會，他必須為此負責。國民黨團指出，從周三（15日）上午就已經排隊，以合乎議事規則的方式進行，但沒想到民進黨團以多數暴力、「耍流氓」插隊的方式來製造混亂，讓警察、記者在推擠中受傷。國民黨團批評，民進黨立委王定宇、鍾佳濱、洪申翰等多人對國民黨立委進行肢體攻擊，動作野蠻、粗魯，質疑並非執政黨立委該有的行為。國民黨團認為此次修法是對立法會最有力的武器，可監督政府、找出貪腐等，批評民進黨立委不考慮如何監督政府，卻只想做當權者的打手。

駐台記者宋江誠報道