中韓舉行經濟部長會議　治安機構首長另會晤

南韓企劃財政部周四（16日）表示，第18次中韓經濟部長會議當日以視像形式舉行，雙方探討深化關鍵原材料、礦物供應鏈的合作方案，並談及服務合作、氣候變化、應對低生育率和人口老化等問題。南韓警察廳廳長尹熙根同日在北京與中國國務委員、公安部部長王小洪舉行會談，商定加大對毒品、電訊詐騙等跨境犯罪的聯合打擊力度。

今次是中韓經濟部長會議相隔約1年9個月再次舉行，南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆與中國國家發展和改革委員會黨組書記、主任鄭柵潔共同出席會議並發表講話。崔相穆表示，中韓應進一步提升雙邊關係水平，建立互惠夥伴關係，着力提升供應鏈彈性與產業鏈韌性，大力開展尿素、鎵和石墨等關鍵原材料和礦物合作。雙方決定以年內推進第二次中韓經濟領域務實合作交流會和第三次中韓供應鏈協商機制會議為目標，繼續開展實務級磋商。

另外，中韓治安機構首長相隔10年再次舉行會談，雙方共同評估期間的合作成果，並探討重啟推進因疫情停擺的駕駛證互認換領協議和人員交流等合作方案，並商定修改1996年簽署的警務合作諒解備忘錄並積極落實。尹熙根希望雙方作為治安合作戰略夥伴攜手改善治安環境，王小洪則提出雙方在應對跨境犯罪和未來挑戰方面保持緊密合作。