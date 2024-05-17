華稱福建號海試不針對他國　促菲停侵權挑釁

中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校周五（17日）就近期涉軍問題發布消息，提到第3艘航母福建號首次航行試驗達預期效果。對於近日南海局勢緊張加劇，他警告菲方不要輕舉妄動，停止一切侵權挑釁行徑。

早前媒體報道，今年美菲肩並肩聯演在沙盤上出現了外形疑似中國航母遼寧號的模型，還組織了擊沉中國製造的船隻演練。張曉剛批評菲方稱無意挑起或加劇南海緊張局勢的言論與行為自相矛盾、不攻自破，形容美菲聯演演練有關課目是「典型的阿Q精神勝利法」。他強調，中國軍隊歷來不惹事、不怕事，拉幫結派對中方脅迫施壓完全是打錯算盤，中方將繼續採取堅決果斷措施，捍衞自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。

張曉剛另提到，福建號圓滿完成首次航行試驗，對動力、電力等系統設備進行了一系列測試，達到預期效果，下一步將按既定計劃展開後續試驗。他強調，福建號航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家；中國自主研製建造航母，是維護國家主權、安全、發展利益的需要，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，這是堅定不移的。