農業銀行前副行長被查　青島政協前主席認受賄

中央紀委國家監委周四（16日）發布消息，中國農業銀行前黨委委員、副行長樓文龍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。江蘇省無錫市中級人民法院同日一審開庭審理山東省青島市政協前黨組書記、主席汲斌昌受賄案，他當庭認罪悔罪。

樓文龍於1958年1月出生，是高級經濟師，早年曾在中國人民銀行浙江省分行、上海分行等工作，並在銀監會擔任過相關職務。他2012年進入農行系統任職，同年先後獲任農業銀行副行長和執行董事，至2017年辭任相關職務。農業銀行系統過去一年共立案847宗，處分789人，查處36宗職務犯罪案件，嚴肅查處8名總行直管幹部。

另外，無錫市人民檢察院起訴指控，汲斌昌2003年至2022年利用山東省工業和信息化廳廳長、山東省副省長、青島市政協主席等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職工錄用等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合5.26億餘元人民幣（約5.79億港元）。檢察機關提請以受賄罪追究其刑事責任，他在庭上作最後陳述並當庭認罪後，法庭宣布休庭並擇期宣判。