4條城際地鐵線將貫通　促成大灣區1小時通勤圈

廣東省備受關注、連接佛山西站至番禺站的廣佛南環，以及番禺站至東莞西站的佛莞城際即將開通營運，並將與已開通連接佛山西站至肇慶站的佛肇城際、東莞西站至小金口站莞惠城際相連，實現「四線貫通」營運。

廣州地鐵集團宣傳部部長許坤杰表示，廣佛南環、佛莞城際將在完成試運行和各項相應的程序後盡快開通營運，開通後將與已開通的佛肇城際、莞惠城際首末相連，實現四線貫通營運，形成一條全長258公里、橫跨5座城市、呈東西走向的交通大動脈，有效加強廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州5市的區域交通聯繫，加快形成粵港澳大灣區一小時通勤圈。其中，廣州5座車站、佛山9座車站、肇慶6座車站、東莞12座車站、惠州7座車站，列車最高運行時速為200公里。

廣州地鐵集團周二（14日）面向媒體開放試乘，從位於廣州南站的番禺站出發，搭大站快車一站直達佛山西站，需時僅20分鐘左右。四線貫通後，從廣州長隆站乘坐大站快車出發，到佛山西站、東莞西平西站需約30分鐘，到肇慶鼎湖東站、惠州陳江南站約60分鐘，實現廣州至佛山、東莞中心30分鐘互達，其他城市60分鐘互達。至於線路票價，有待相關部門公布。