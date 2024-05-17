「煙卡」近2個月席捲內地小學　家長憂上癮

「煙卡」遊戲近兩個月間在內地小學生群體中流行起來，玩法類似於70年代的拍「公仔紙」，相關話題在短片平台播放次數超過15億，不少網店已出售逾200萬單。小學生爭相收集煙卡，除向家中吸煙的長輩籌集外，還在垃圾桶內翻找煙盒，或通過網店等途徑購買。家長擔心孩子過早接觸香煙等訊息，會因此染上煙癮。

所謂煙卡是由廢棄煙盒蓋摺疊成長方形的卡片，放在地上，孩子輪流用掌心拍打地面，利用氣流將其翻面就算贏。惟目前根據香煙的價格，煙卡被分為不同等級，「高檔煙卡」成為孩子炫耀的資本。大批家長表示，小學生過早接觸香煙訊息，容易產生不良影響，而煙卡的等級則容易形成攀比心理。更有孩子為得到更多煙卡，可能會用零用錢偷偷購買香煙自製，或會因此染上煙癮。

多地學校和教育部門亦開始推出相關措施，防止學生沉迷煙卡遊戲。海南三亞市教育局上月曾發布重要提示，呼籲家長和學校配合，一旦發現有學生帶有煙卡需當場沒收。山東臨沂市有臨發布通知，對學生進行積極的教育和引導，避免學生過度沉迷，分散學習精力，影響身心健康。