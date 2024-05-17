中國海警組織南海執法　驅離外籍漁船138艘次

中國海警發布消息，中國海警局南海分局本月1日至15日組織中國海警局直屬第三、第四、第五局，廣東、廣西、海南海警局和三省（區）漁政部門，在北緯12度以北的南海海域開展今年南海伏季休漁第一次同步執法行動。行動中累計驅離外籍漁船138艘次、登檢14艘，抓扣1艘10人。

行動中任務艦艇「應出盡出」提升巡航密度，共部署海警執法艦艇1,457艘次、航空器34架次，漁政船艇240艘次，查辦32宗涉漁案件、沒收近2.7萬公斤魚獲、扣查97艘涉案船舶。今年南海海域應休漁船逾4.4萬艘、免休漁船5,500多艘，為進一步提升執法效能，南海分局建立了「岸-海-空」力量高效協同、立體管控的執法模式，通過開展全海域、大規模、高密度的巡邏巡查，嚴厲打擊國內漁船非法捕撈行為及外籍漁船侵漁侵權。

另外，菲律賓民間組織船隊周四（16日）企圖闖入黃岩島，中國海警現場管制並加強監視取證，非法聚集的多艘菲船已啟程返回。內地官媒指摘，菲方頻繁依靠釋放虛假訊息在國際輿論場炒作，並梳理菲方三大謊言，包括出發時間和補給目的，而且訛稱突破中方封鎖成功抵達黃岩島。