商場男廁現智能尿兜　咖啡竟照出體檢報告

上海部分商場的男廁近日出現一款「健康檢測小便池」的設備，聲稱只需掃碼付款19.9元人民幣（約21.8港元），就能查看14項尿常規指標的情況。內媒記者近日測試該款「智能尿兜」的準確性，將一杯含糖咖啡倒入其中測試，雖不是尿液，竟可正常發出報告。

內媒周四（16日）報道稱，內媒記者日前在上海黃浦區某商場內測試智能尿兜的情況，根據屏幕提示操作和掃碼付費後，5分鐘左右時間，在其手機微信小程序中收到報告，顯示記者尿液中尿鈣含量有些偏高。期間測試者又將咖啡倒入智能尿兜中，結果顯示葡萄糖（尿糖）偏高，PH值偏酸，尿鈣偏低。惟測試者隨後到附近醫院檢驗科檢測尿常規，檢驗報告顯示尿液中所有指標均正常。

智能尿兜的安裝公司「北京少多科技有限公司」的項目經理陳先生表示，該款共享智尿檢小便池，不是醫療器械，目前在全國各地裝機一萬多台，近期已進入上海十多個商場。針對咖啡檢測報告，陳先生表示設備只能用試紙檢測液體中的成分，無法判斷到底是尿液還是其他液體，而咖啡、可樂等有色液體會嚴重影響設備的檢測效果。