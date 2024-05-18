村政府擅用逾3000萬人民幣徵地補償理財　民眾不滿

山東淄博經濟開發區傅家鎮彭家村近日有多名村民投訴，指在不知情的情況下，當地政府擅自將逾3,000萬元（約3,287萬港元）的徵地補償款用於理財，引發大批村民不滿。淄博經開區管委會周五（17日）回應稱，當地多部門已成立工作專班，對彭家村土地徵收手續及相關的徵收補償款事宜調查核實，事後將按多數村民意見落實整改。

彭家村政府公告欄張貼的公告顯示，村內超過169畝集體土地被徵收，受影響農民有1,297人，經費已撥入經開區專用帳戶，村委會將召開村民代表大會，通過擬定的社會保障方案。彭家村曾於周三（15日）召開村民代表大會，傅家鎮副鎮長周懷強在會上表示，徵地補償款暫時用於集體理財，每半年結算利息，年利率6%，其他村的徵地補償款也存在類似情況。惟有村民表示，很多村民不知甚麼時候被徵地，補償款為何被用作理財等，有人直言不同意當地政府上述做法。

工作專班調查發現，彭家村政府為保障土地補償款的資金安全，同時考慮到補償款的保值、增值，將相關款項交由區城投統一代管；而該款項並非實質的投資理財，且不存在資金風險。當地政府確實存在群眾告知工作覆蓋率不夠廣泛的情況，隨後將召開村民代表大會和會議告知村民，廣泛徵求意見再落實整改。