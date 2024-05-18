廣東今起料下大暴雨 珠江流域或現超警洪水

內地氣象部門預測，周六至下周二（18至21日）西南地區東部至華南地區將自西向東出現強降雨過程，廣東、廣西等地面臨暴雨來襲；周四至下周日（17至19日）華北、黃淮等地則有高溫天氣。水利部發布汛情通報，受近期將發生的移動性強降雨過程影響，珠江、長江流域部分河流將出現漲水過程，暴雨區內部分河流可能發生超警洪水。

據預測，貴州中東部、華南大部、江南南部等地周六至下周二有大雨到暴雨，廣西中東部和南部沿海、廣東中西部和沿海等地部分地區有大暴雨。上述地區累積降雨量40至80毫米，部分地區100至180毫米，局部地區超過250毫米。上述地區伴有短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣，最大小時降水量料有50至80毫米。其中廣東最強降雨時段主要在下周日至下周一（19日至20日），下周二之後華南地區的降雨將明顯減弱。

水利部預計受暴雨天氣影響，珠江流域西江、北江、韓江、桂南及粵東沿海諸河，長江流域上游支流赤水河、烏江，中游洞庭湖水系湘江及沅江上游、鄱陽湖水系贛江上游等將出現漲水過程，暴雨區內部分河流可能發生超警洪水。相關水利部門正密切關注天氣變化，加強監測預報和會商研判，及時發布預警訊息，緊盯水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等重點環節。