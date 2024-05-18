愛犬嚇到電動單車婦人摔傷骨折　狗主判賠19萬人民幣

上海女子高女士早前遛狗時為狗佩戴了牽引繩，狗狗也接種過疫苗。然而，狗狗當日比主人先行步入馬路，嚇倒一名駕駛電動單車經過的沈女士，致其十級傷殘。沈女士遂將狗主人訴至法院。內媒記者周五（17日）獲悉，法院最終判狗主賠償19萬元人民幣。

上海普陀法院介紹，經公安機關認定，沈女士摔倒受傷不屬於道路交通事故。後經鑒定，沈女士構成十級傷殘，並需要相應的休息期、營養期、護理期。沈女士認為，她以正常速度駕駛電動單車，卻被犬隻驚嚇而受傷，所產生的損失理應由犬隻主人高女士承擔。但高女士認為，她已為愛犬佩戴了牽引繩，盡到了注意義務，不同意賠償。

沈女士向法院起訴，要求高女士賠付各項費用。法院經審理認為，飼養動物損害責任糾紛適用無過錯責任原則，事發時，被告所持的牽引繩較長，犬隻與被告之間存在較大的間距，導致犬隻先行進入道路。而原告駕駛車輛經過時，突然察覺犬隻而緊急制動，導致摔倒。沈女士的受傷與高女士愛犬的行為有因果關係。

高女士又未能舉證證明沈女士存在故意或重大過失，應對沈女士的合理損失承擔全部賠償責任。最終法院判決，被告高女士賠償原告沈女士醫療費、住院伙食補助費、護理費、營養費、交通費、殘疾賠償金、鑒定費、精神損害撫慰金、律師代理費共計19萬元。判後，沈女士和高女士均未提出上訴，高女士履行了全部賠償義務。