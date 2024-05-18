普京結束訪華　華外交部指中俄元首心繫兩國關係發展

俄羅斯總統普京周五（17日）結束對中國的兩日國事訪問。中國外交部歐亞司司長劉彬會晤中外媒體，指中國國家主席習近平與普京始終心繫中俄關係發展，為兩國合作定向領航。

劉彬表示，中俄關係發展有著堅實的基礎和強大的內生動力，歷經歲月洗禮和國際風雲變幻考驗；中俄關係四分之三個世紀的風雨歷程表明，不斷鞏固和發展中俄永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏，符合兩國和兩國人民的根本利益，也契合國際社會期待和時代發展潮流。

劉彬指出，習近平在中俄元首會面期間提出五個堅持，堅持以相互尊重為根本，始終在涉及彼此核心利益問題上相互支持；堅持以合作共贏為動力，構建中俄互惠互利新格局；堅持以世代友好為基礎，共同傳遞中俄友誼的火炬；堅持以戰略協作為支撐，引領全球治理正確方向以及堅持以公平正義為宗旨，推動熱點問題政治解決。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比企圖淡化中俄領袖會談的重要性，認為中俄兩國沒有長期合作歷史，兩國官員不一定完全信任對方，指中俄的共同點是希望挑戰基於國際規則的秩序，以及挑戰涉及美國的聯盟和夥伴關係。