華擴大海警拘留權　菲斥違法將予無視

中國海警局日前公布新執法程序，授權執法人員對涉嫌違反出入境法律者拘留審查最多60天，適用範圍包括中國領海。菲律賓海岸防衞隊周五（17日）指摘中方公布的法律違反國際法，菲律賓方面應予以無視。

中國海警局周三（15日）公布《海警機構行政執法程序規定》，共16章281條，包括總則、管轄、回避、期間與送達、現場監督檢查、立案、調查取證、聽證程序、行政處理決定等內容，涵蓋海上行政執法的各個領域和環節，是海警機構開展行政執法工作的基本規範。第257條列明，對涉嫌違反出境入境管理的外國人，若有有危害國家安全和利益、破壞社會公共秩序或者從事其他違法犯罪活動等嫌疑，經海警機構負責人批准可以拘留審查，期限不得超過30日，若案情複雜，經上一級海警機構批准可以延長至60日。上述規定下月15日開始執行。

執法程序通過當天，菲律賓民間組織船隊航向中菲有主權爭議的南海黃岩島方向，向菲律賓漁民分發補給品並宣示主權。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）周五強調，中國不應阻止菲律賓漁民前往主權海域和民間的護航倡議，又認為中方的新執法程序目的是恐嚇菲律賓民間組織，不會切實執行拘留。

菲律賓總統小馬可斯周六（18日）表示，該國將大力捍衞領土，針對不尊重菲律賓領土完整的入侵者行為需受法律和作為國際社會一員的責任所規範。