賴清德就職演說四大重點　維持民主和平繁榮路線

台灣候任總統賴清德下周一（20日）就職，台媒周六（18日）引述國安人士指賴清德的演講內容大致分為四部分，涉及民主和平繁榮路線的基本態度，並強調執政團隊將以「穩健、自信、負責任，促進團結的態度」工作。

知情人士透露，演說第一部分是就職典禮倒數前夕的環境局勢，以及賴清德政府政策思考脈絡。現在台灣境內及外部環境很複雜，對內行政立法部門對重大議題處理有很多不同意見，對外則中國大陸持續對台灣有各種侵擾跟統戰等手段，對台灣施壓。第二部分是新政府上任後處理對外議題的基本態度，政策重點將維持民主和平繁榮等路線，延續過去幾年蔡英文政府的基礎，讓台灣不論在全球經濟或地緣政治都扮演不可或缺的角色，與各方合作確保穩定現狀。

第三部分是承擔責任，賴清德將表明新政府要對人民負責，會與世界一同面對挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界，共同面對跟因應諸多挑戰，不卑不亢。第四部分是民主團結，面對大陸各種手段統戰分化社會，更需要投注更多努力以團結台灣人。