宋濤指若台不分裂國家 很多事可商量

宋濤在海交會開幕式上致詞，只要不分裂國家，兩岸很多事都好商量。

台灣候任總統賴清德就職前夕，大陸國台辦主任宋濤周四（16日）在福建福州舉行海交會開幕式上表示，台灣任何政黨及團體，只要不分裂國家、認同兩岸都是中國人、一家人，交流交往就不存在障礙，很多事都好商量、好解決。

宋濤在會上提到，如果頑固堅持「台獨」立場，台灣民生福祉及台海和平穩定就得不到保障，並強調大陸希望與台灣民眾一同堅決反對「台獨」分裂及外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿着和平發展的正確方向前進。他另提及，為兩岸同胞謀福祉是大陸發展兩岸關係出發點、落腳點，將推出更有力的舉措，協助台灣青年赴陸圓夢，持續為兩岸青年成才、成長、成功創造更好條件。

福建省委書記周祖翼指，福建將持續推動兩岸經貿合作愈走愈實，助力台灣產業及企業融入大陸內需市場，鼓勵和支持福建企業赴台投資發展，推動優勢互補，促進互利共贏。他稱福建將持續推動兩岸同胞福祉愈來愈好，擴大同等待遇清單涵蓋範圍，完善台胞台企權益保障協調聯動機制，為台胞來福建學習、就業、創業、生活提供更多優質便利服務。