已婚孕婦腳踏4船　騙300萬人民幣罪成

案件近日在上海市普陀區人民法院（圖）一審判決，莉女因犯詐騙罪被判刑。

上海市一名莉姓已婚女子多年來以婚戀為名周旋於多名男子之間，懷孕期間謊稱自己患有「大肚子病」，成功騙取4名男子逾270萬元（人民幣，下同，約297萬港元），被控詐騙罪名。內媒周六（18日）報道，她近日在上海市普陀區人民法院一審被裁定罪成，被判囚11年7個月及罰款15萬元（約16.5萬港元）。

案情指，「90後」莉女早年與相差10多歲丈夫結婚後，雙方關係逐漸冷淡。她2017年開始隱瞞已婚事實，與之前工作認識王先生談戀愛，期間扮作身體嬌弱、命運不濟等為由，成功引起男方的保護欲，之後以父親生病、弟弟買樓等藉口，借逾100萬元（約110萬港元），直到分手後也未還錢。

在與王先生交往期間，莉女同時穿梭於另外兩名男性之間，並以相似理由持續行騙。直到2022年6月，王男等多人發現莉女借錢後無履行還錢承諾，在追債過程中發現女方已婚之餘，借錢理由均為虛構，遂決定報警求助。

然而，莉女在取保候審期間沒有收手，冒充他人身份與另一名男子戀愛，又用租屋等理由，騙取男方逾萬元。法院認為，莉女隱瞞已婚事實，在相近時間段內與3名男子確定曖昧關係或戀愛關係，表達過結婚意願，成功取得對方信任，再虛構各種理由騙取4人錢財，遂作出上述判決。