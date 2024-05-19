台總統就職綵排軍機險脫隊　桃園機場航班明有異動

台灣正副總統就職儀式周一（20日）舉行，當日上午台軍將進行空中操演。在上周五（17日）的綵排期間，一架勇鷹高教機出現短暫脫隊的情況，軍事專家分析可能是受到台北地形影響。桃園機場表示，為配合上述空中操演，周一部分航班或有異動，提醒旅客注意航空公司資訊。

台軍上周五早上7時舉行第二次空中操演全兵力綵排，陸軍CH47運輸直升機、UH60黑鷹直升機、AH64E阿帕奇攻擊直升機、AH1W超級眼鏡蛇攻擊直升機以及海軍S70C反潛直升機首先通過總統府前上空。其後，空軍經國號戰機、F16V戰機、幻影2000戰機及勇鷹高教機等各以5架一組編隊、以大雁隊形通過，空軍雷虎小組AT3高教機再施放彩煙衝場通過。但在勇鷹高教機通過時，其中一架飛機疑受氣流干擾，左右擺動後一度偏離編隊，在擺正機體後才重新拉回原本位置。軍事專家施孝瑋指出，台北是盆地地形，不適合戰機進行分列式飛行。

因應周一台軍空中操演，桃園機場公司早前邀集軍方、民航局、飛航服務總台、各航空公司及地勤公司協調，以「客機作業維持、貨機時間微調」為原則，將對旅客影響減至最低，同時提醒航空公司增加到場航班攜帶油量。

台灣民眾黨在總統就職儀式前一天，周日（19日）在位於台北的民進黨中央黨部前發起街頭集會，分別就立法院改革、司法改革、媒體改革及憲政改革提出抗議，預計號召上千人參加。民眾黨表示，民進黨政府執政8年，背棄當初對人民的承諾，面對低薪、高通漲、高樓價及詐騙事件頻傳，至今看不到政府提出解決方案，「當政府不聽民意，上街就是義務」。