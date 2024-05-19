拜登任內第3次亞臨界核試驗　威懾中俄

美國能源部國家核安全局上周四（16日）公布，日前成功進行亞臨界試驗，試驗結果與預測一致，獲得支持美國核彈頭安全、安保、可靠性和有效性的重要數據，用於提高建模和模擬能力。這是美國總統拜登任內第3次亞臨界核試驗，也是自2021年9月以來首次，傳媒形容試驗顯然是為加強威懾中國和俄羅斯。

國家核安全局發表聲明，指出上周二（14日）晚在內華達國家安全區的亞臨界試驗主要地下實驗室內，成功進行一次亞臨界試驗。試驗與勞倫斯利弗莫爾國家實驗室合作進行，是「敏捷（Nimble）」系列試驗的第一項，該系列試驗得到洛斯阿拉莫斯國家實驗室支持。試驗無形成足以自我維持的超臨界鏈式反應，與美國此前全部33次亞臨界試驗都符合《全面禁止核試驗條約》的零當量標準。

亞臨界試驗是以高爆炸藥或其他方式衝擊，引爆武器級核材料，通過觀察物理和化學反應，檢驗核武材料可靠與安全，有助未來研製新型核武。亞臨界試驗不足以導致核爆炸，不違反美國1992年開始不進行地下核試的承諾。國家核安全局副局長亞當斯（Marvin Adams）在聲明指出，美國計劃增加亞臨界試驗頻率，從而繼續收集有關核武材料的重要數據，技術上毋須恢復地下核爆炸試驗。