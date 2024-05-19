美趕發展太空攻擊手段　應對中俄威脅

美國傳媒上周五（17日）報道，美國憂慮中國和俄羅斯在太空作戰方面快速進步，會對地面美軍和其他軍事資產以及軌道上的美國衞星構成威脅，於是加緊擴大應對太空戰爭的能力，包括攻擊手段。有關項目細節仍然高度機密，美國國防部僅表示計劃在2026年前擁有強大在軌能力，令美國能在全方位行動中競爭。

報道指，美國官員正推進一項稱為「負責任反太空行動」的計劃，以類似於美國海軍和空軍的方式，廣泛壓制敵方在太空軌道的威脅。其中一個首要任務是部隊保護，即太空部隊有能力確保其他美國軍種，在到達戰場前不會因被敵方衞星發現和瞄準而受到威脅。退役太空軍上校加爾布雷斯（Charles Galbreath）認為，可以使敵方衞星網絡失效的手段包括網絡攻擊、地面或天基激光以及高功率微波。

五角大樓和國家情報總監最近評估，中俄已測試或部署地面高能激光發射器、反衞星導彈或機動衞星，具備破壞美國太空資產能力。美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）指出，中國已部署一系列旨在打擊美軍的太空能力，美方除非予以摧毀，否則將無法成功在西太平洋地區展開行動。太空司令部司令懷廷（Stephen Whiting）強調需要模糊太空作戰計劃，讓潛在競爭對手和戰略競爭者摸索美國的發展方向。