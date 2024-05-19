美警告保持低調　賴清德或向大陸伸橄欖枝

台灣候任總統賴清德周一（20日）將宣誓就職，他早前指支持兩岸維持現狀。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格自台灣大選以來兩度訪台，異常頻繁的外交來往引發不少猜測，外界認為賴清德被美國警告在就職禮上保持低調，尋求與北京和平對話，而羅森伯格也曾數度表明美方不支持台獨。

大陸國台辦早前表示，賴清德延續的「蔡英文路線」即是台獨路線和害台路線。不過，羅森伯格上月初和賴清德見面後，國台辦副主任仇開明會見負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）等華府官員討論兩岸議題，雙方發布的新聞稿內容無大分歧，或反映陸美對賴清德的兩岸政策應在可容忍範圍內。

美國智庫亞洲協會學者莫里斯（Lyle J. Morris）認為，賴清德或將向北京伸出橄欖枝，提出對話及和平，但不會提及九二共識等關鍵字眼。台灣政治評論家郭正亮分析指，若美國總統拜登連任，處理台灣問題的路線將十分審慎，或繼續加強台灣自衞能力，同時尋求外交和經濟手段緩和兩岸緊張局勢；若前總統特朗普當選，兩岸關係或出現不同程度變動，美方將再次加強挑釁和遏制，屆時兩岸和中美緊張局勢可能再次升級。

台北國防大學政治作戰學院軍事事務研究所教授馬振坤則認為，除非賴清德主張支持其過去有關台灣地位的激進言論，或上任後採取符合其過往主張做法，否則北京應不至於展開大規模軍事行動。北京對台軍事動作是以遏制台獨分裂及外部勢力干涉為主，「露頭就打」。